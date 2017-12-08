На Кубани написавшего вирус хакера отправили в колонию

В Краснодаре осудили хакера, который по заказу писал вредоносные программы. Мужчина проведет год и три месяца в колонии-поселении.

Житель Самарской области разрабатывал программное обеспечение, клиентов он искал через интернет. По заказу одного из пользователей хакер написал два вируса, которые могут взломать защиту компьютера, блокировать или даже уничтожить, хранившуюся на нем информацию.

Клиент пообещал киберпреступнику 6800 рублей за разработку вредоносного ПО. В момент передачи готовых программ злоумышленника задержали.

Хакера обвинили по ч. 2 ст. 273 УК РФ «Создание и распространение компьютерной программы, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Решением суда мужчину приговорили к одному году и трем месяцам заключения в колонии-поселении.

Краснодар, Зоя Осколкова

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