Сибирячка отравила шестимесячного сына спиртом и спрятала тело в курятнике

Жительница Забайкальского края отравила своего шестимесячного сына, накормив смесью с добавлением спиртосодержащей жидкостью. В результате ребенок скончался. Тело малыша мать спрятала в курятнике.

По данным региональной прокуратуры, вопиющий случай произошел 1 сентября в городе Петровск-Забайкальский. Женщина при приготовлении смеси сыну добавила в нее неизвестную жидкость, содержащую спирт, после чего унесла ребенка в баню, где накормила его этой смесью и оставила там, а сама вернулась в дом. Через некоторое время мать обнаружила, что мальчик мертв. Испугавшись, она закатила тело в коляске в курятник, где позже его обнаружил отец.

Согласно выводам судмедэксперта, младенец умер от острого отравления алкоголем. У ребенка в крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,15% промилле.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Мать полностью признала свою вину. Дело направлено в суд. Подозреваемой грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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