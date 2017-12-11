Под Барнаулом погибли два рыбака, их подруга госпитализирована

В Павловском районе Алтайского края организована проверка по факту обнаружения тел двух рыбаков. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, трупы двух жителей Барнаула 1981 и 1984 г.р. нашли в палатке, установленной на льду Оби 10 декабря недалеко от садоводства «Луговое» и села Березовка. Кроме того, с признаками отравления окисью углерода в бессознательном состоянии была госпитализирована 26-летняя знакомая погибших.

По данному факту сотрудники Павловского межрайонного следственного отделапроводят доследственную проверку. По предварительным данным следствия, днем 9 декабря мужчины и женщина приехали в Павловский район из Барнаула на зимнюю рыбалку. На льду они разместили палатку, внутри которой зажгли газовую горелку.

Предварительно, смерть мужчин наступила в результате отравления окисью углерода при использовании газового оборудования. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

Барнаул, Иван Гридин

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