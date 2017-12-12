В кузбасской школе обнаружили радиоактивные элементы

В общеобразовательной школе города Осинники Кемеровской области обнаружено превышение уровня радиации. Три кабинета образовательного учреждения пришлось закрыть, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, повышенное содержание радона и торона зафиксировано только в нескольких кабинетах, где обучались начальные классы. Сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд, который постановил, что в школе были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

Согласно решению суда, сотрудники УФССП приостановили деятельность трех кабинетов, где занимаются начальные классы, на 90 суток.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 12.12.17

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