Полицейские избили подростка до разрыва селезенки, выбивая признание в краже

В Республике Алтай осуждены трое оперуполномоченных отдела уголовного розыска, избивших подростка до разрыва селезненки, вынуждая его признать вину в преступлении, которого он не совершал. Двое правоохранителей отделались условным наказанием, еще один получил реальный срок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, 27 апреля прошлого года сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального отдела полиции «Майминский». Николай Писклов, Николай Рогов и Михаил Пышкин проводили оперативные мероприятия по раскрытию краж в Майминском районе. Полицейские задержали двух жителей Республики Алтай, один из которых несовершеннолетний, привезли на берег реки Катунь и стали жестоко избивать их, выбивая признание в преступлениях, к которым они не были причастны. В итоге подросток получил травму в виде разрыва селезенки, повлекшую тяжкий вред здоровью, отметили в СКР. Другому потерпевшему причинены «нравственные страдания и физическая боль», указали в ведомстве.

По факту избиения местных жителей правоохранителями было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, с причинением тяжких последствий). Писклову также вменяли вину по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Все трое подсудимых были признанными виновными. Суд назначил Писклову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Остальные фигуранты получили 3 и 3,5 лет лишения свободы условно соответственно. Кроме этого все трое лишены права служить в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Горно-Алтайск, служба информации РИА «Новый День»

Горно-Алтайск. Другие новости 12.12.17

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