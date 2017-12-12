В Махачкале потушили пожар, возникший после взрыва газа

В многоэтажке в Махачкале прогремел взрыв газа, после чего начался пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным республиканского управления МЧС России, информация о взрыве бытового газа с последующим возгоранием на шестом этаже десятиэтажного дома по улице Газопроводная поступила спасателям в 13:55. Прибывшие на место оперативные службы провели эвакуацию жильцов. К 14:08 пожар был потушен.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Квартира, где взорвался газ, частично повреждена. В соседних квартирах выбиты окна. В МЧС отметили, что многоэтажный дом заселен частично.

Ранее сегодня взрыв газа произошел в пятиэтажке в поселке Приамурском в Еврейской автономной области. В результате инцидента пострадал один человек. Из дома эвакуированы 20 человек.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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