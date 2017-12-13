Сибиряку отказали в ипотеке по причине его смерти

Житель Красноярского края узнал о своей смерти, когда обратился в банк с просьбой предоставить ипотечный кредит. В ЗАГСе мужчине сообщили, что он все-таки живой.

Путаница с документами произошла с жителем города Железногорска. Он хотел улучшить жилищные условия с помощью ипотеки. Однако в банке потенциальному заемщику сообщили, что по документам он числится мертвым, пишут «ВЕСТИ-Новосибирск».

Тогда «мертвец» обратился в ЗАГС, где мужчине ответили, что он вполне живой. Оказалось, что запись о смерти появилась в базе местного управления ФМС. Реестр был взломан еще весной, как минимум 15 жителей Железногорска в текущем году узнали, что их паспорта якобы недействительны.

В городском отделе по вопросам миграции МУ МВД путаницу с документами списали на технический сбой. Дело в том, что сервер с базой данных находится в Красноярске, а в 2017 году там дважды отключалось электричество, что и стало причиной «внезапной смерти» граждан.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 13.12.17

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