В Казани осудили мужчину за убийство собаки, которая съела тысячу рублей

Житель Казани до смерти забил свою собаку, которая сгрызла денежную купюру. Мужчину приговорили к общественным работам.

Суд в Казани установил, что в октябре 2017 года мужчина избил своего пса породы ягдтерьер, который сгрыз тысячную купюру. От полученных побоев собака скончалась, рассказали «Интерфаксу» в прокуратуре Татарстана.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными, повлекшее за собой их гибель, совершенное из хулиганских побуждений с применением садистских методов».

Живодера приговорили к 210 часам обязательных работ.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 13.12.17

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