В Хакасии из-за массового отравления воспитанников закрыли детсад

В Бейском районе республики Хакасия организовано расследование причин возникновения групповой заболеваемости острыми кишечными инфекциями в детском саду «Ивушка». Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, вчера, 14 декабря, в дошкольном образовательном учреждении заболело 10 детей.

Специалисты Управления незамедлительно приступили к расследованию причин возникновения группового заболевания среди воспитанников детского сада, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Хотя состояние детей не вызывает опасений медиков, за ними установлено наблюдение в районной больнице.

Приказом заведующей деятельность детского сада приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в пресс-службе правительства республики, ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 15 воспитанников детского сада.

Абакан, Иван Гридин

Абакан. Другие новости 15.12.17

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