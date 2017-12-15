В Оренбург отправили посылку с пистолетом

Сотрудники «Почты России» перехватили посылку с незаконным содержимым. В Оренбург шло отправление с пистолетом марки Glock.

Подозрительный предмет обнаружили работники почтамта в ходе проверки с помощью специального досмотрового оборудования, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Почты России». О том, что в посылке, вероятно, находится огнестрельное оружие, сообщили правоохранителям.

«При комиссионном вскрытии почтового отправления в присутствии понятых был обнаружен австрийский пистолет марки Glock в разобранном виде», – говорится в сообщении «Почты России».

Изъятые запчасти пистолета, а также данные отправителя и получателя были переданы в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Псков, Зоя Осколкова

Псков. Другие новости 15.12.17

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