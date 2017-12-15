Сибирячке по ошибке удалили здоровый орган

Следователи проверяют Краснозерскую районную больницу в Новосибирской области, где пациентке по ошибке удалили мочеточники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу управления регионального управления Следственного комитета РФ.

По информации издания «Такие дела», в июне 2017 года врачи удалили кисту 42-летней женщине. После операции у нее отказали почки. Пациентку перевели в новосибирскую областную больницу, где выяснилось, что хирург по ошибке вырезал ей мочеточники. Родные женщины утверждают, что ей также удалили матку.

Сейчас пострадавшая живет с катетером, постоянно принимает обезболивающие лекарства. Через неделю запланирована новая, шестая по счету, операция.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 15.12.17

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