Вандалы подожгли мемориал погибшим героям ВОВ в Иркутской области

Сотрудники полиции устанавливают личности вандалов, которые подожгли мемориал погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в городе Усть-Куте Иркутской области, сообщили в региональном полицейском главке.

Инцидент предположительно произошел в ночь на воскресенье, 17 декабря, в центре города, рядом с площадью у речного вокзала. Неизвестные злоумышленники сожгли венки на мемориале, в результате чего пострадал и сам мемориал: огонь закоптил стену, на которой высечены фамилии павших героев ВОВ. Как отмечаются местные СМИ, не смотря на то, что в районе происшествия установлены 8 камер видеонаблюдения, ни одна из них не направлена на пострадавший от вандалов памятник.

Поврежденный огнем мемориал (фото – в группе «ВКонтакте» телерадиокомпании «Диалог»)

Правоохранители открыли административное производство, подозреваемые устанавливаются. По версии полиции, венки подожгли подростки их хулиганских побуждений, передает издание «Усть-Кут 24».

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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