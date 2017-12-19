Жительница Улан-Удэ взломала собственную квартиру и попала под «уголовку»

В Улан-Удэ уголовное дело возбуждено в отношении женщины за взлом собственной квартиры, в которой жили арендаторы.

В полицию обратилась 35-летняя женщина и сообщила, что в ее дом проник неизвестный и похитил телевизор и ТВ-приставку. В ходе следствия выяснилось, что потерпевшая квартиру снимала, а к ограблению причастен арендодатель, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Оказалось, что женщины договорились между собой, что одна сдает квартиру, а в качестве вознаграждения другая делает там ремонт. Однако хозяйка жилплощади, когда пришла проверить все ли в порядке, не смогла попасть в квартиру, замки оказались заменены. Тогда женщина взломала дверь и похитила вещи.

«Дознавателем УМВД России по г. Улан-Удэ в отношении 40-летней горожанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации «Самоуправство»», – говорится в сообщении правоохранителей.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 19.12.17

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