Высокое напряжение. Как сговор энергетиков заставляет пермяков платить больше?

Электричество уже давно воспринимается нами как привычный и даже обязательный элемент комфорта наших квартир или офисов. Но детали подведения к зданиям энергии обычно мало кого интересуют. Этим, похоже, и воспользовались создатели самого настоящего «электрического картеля», уже не первый год действующего в Пермском крае. Принуждая строителей и операторов недвижимости подключаться к энергосетям через свою фирму-прокладку, они тем самым завышают их расходы, наживаясь в итоге на конечных потребителях.

Согласно действующему законодательству, для подключения вновь построенного объекта к электрическим сетям необходимы договоры с сетевой и сбытовой организациями. Сбытом в Пермском крае занимается ОАО «ПермЭнергоСбыт», а сетевой организацией при ней является ООО «Центр надежности». Владельцы этих компаний Андрей Киташев и Дмитрий Орлов развернули активную деятельность по «разводке» новых потребителей на дополнительную плату за рядовое технологическое подключение. И происходит все это, к сожалению, при попустительстве ключевой сетевой компании региона – «Пермьэнерго» – дочки ОАО «МРСК Урала».

В общих чертах, как рассказывают участники рынка, ситуация выглядит следующим образом: застройщикам и операторам недвижимости Киташев и Орлов предлагают заключать договор о подключении не напрямую с «Пермьэнерго», а с компанией-прокладкой ООО «Центр надежности». При этом в документы якобы изначально закладываются платежи на якобы энергосервисные договоры со сторонними компаниями, через которые деньги просто выводятся из легального оборота – в пользу, наверное, устроителей этой хитрой схемы? А строптивые клиенты, не желающие подключаться через «Центр надежности», могут месяцами обивать пороги энергетиков, оформляя и подавая сотни документов, к которым неизбежно возникают все новые придирки и нарекания. Процесс, таким образом, демонстративно тормозится в назидание другим упрямцам.

Ключевой элемент этой схемы – ООО «Центр надежности» – представляет собой крохотную фирмочку со штатом в чуть больше десятка человек. Контролируют ее вышеупомянутые Киташев и Орлов, которым на двоих принадлежит 70% компании. Судя по данным, опубликованным на официальном сайте компании, «Центр надежности» располагается в одном-единственном кабинете на третьем этаже дома 37 по улице Тимирязева. То есть – непосредственно в штаб-квартире ОАО «ПермЭнергоСбыт», адрес которого также указан на его официальном сайте, и одним из владельцев которого является господин Киташев.

В результате у стороннего наблюдателя складывается полное впечатление, что краевой потребитель оказался под тотальным прессингом монополии, состоящей из ОАО «ПермЭнергоСбыт» и ее придворной сетевой организации «Центр надежности». А учитывая лоббистские возможности Киташева и Орлова, можно предполагать, что никаких непониманий с, например, тарифным органом Пермского края, обеспечивающим «Центру надежности» привлекательные тарифы, у участников схемы не возникает.

Стоит напомнить, что Андрей Киташев в прошлом занимал должности генерального директора «Пермэнерго» и ОГК-4 в структуре РАО ЕЭС. То есть наверняка имеет достаточно знакомств в энергетических кругах края, чтобы уверенно смотреть в будущее. Дмитрий Орлов, начинавший карьеру под руководством Киташева, пошел еще дальше, став руководителем блока розничного бизнеса «Интер РАО» и войдя в советы директоров ПАО «Мосэнергосбыт» и Петербургской сбытовой компании.

Лоббистские возможности Киташева и Орлова не ограничиваются исключительно энергетическим сектором. Дмитрий Орлов, например, ранее возглавлял региональное отделение партии «Правое дело» и входил в ее федеральный политсовет, а до 2016 года еще и работал депутатом Законодательного собрания Пермского края. Так что какие-то связи с политическим истеблишментом региона у него, очевидно остались.

Участники гей-скандала Андрей Киташев и Игорь Пастухов, а также их друг Дмитрий Орлов

Андрей Киташев тоже тесно связан с пермскими политиками. Правда, заявившись однажды кандидатом в депутаты, он вскоре передумал и свою кандидатуру снял, но близко общаться с народными избранниками продолжал и в дальнейшем. И даже оказался участником гей-скандала, когда депутат Игорь Пастухов изнасиловал в сауне мальчика. Дело тогда удалось быстро замять, поскольку кроме Киташева и Пастухова в этой сауне парились также депутат от «Единой России» Игорь Шубин и вице-губернатор Морозов.

Возможно, разорвать порочный круг энергетических поборов удастся новому человеку, не связанному с Киташевым и Орловым многолетними дружескими отношениями? Им может стать, например, этой весной назначенный на пост руководителя региональной тарифной службы Антон Удальев. И тогда контролирующие и правоохранительные органы займутся, наконец, «электрическим картелем», защитив жителей Перми от переплат за электроэнергию.

Пермь, Екатерина Попова

Пермь. Другие новости 19.12.17

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