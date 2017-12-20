В Бурятии подросток убил двух пенсионеров топором

В Бурятии задержали 16-летнего студента техникума, который убил топором двоих местных жителей. Подросток рассказал, что мужчины во время застолья с распитием спиртных напитков обругали его. Молодой человек решил отомстить.

Подросток помогал по дому одному из пенсионеров. 17 декабря в гости к хозяину жилья пришел его приятель, вместе они употребляли алкоголь. Подвыпив, мужчины начали ругать студента, а затем выгнали его и напоследок отвесили подзатыльник. Тогда молодой человек увидел в другой топор и решил отомстить обидчикам. Он дождался, когда мужчины уснули, и ударил спящих обухом по голове. Подросток остался на месте преступления, выпил спиртное и уснул.

Тела обнаружила женщина, у которой студент проживал. Она вызвала скорую помощь и сообщила в случившемся правоохранителям. Один из мужчин на тот момент был еще жив, однако от полученных травм впоследствии скончался.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), сообщили в республиканском управлении СКР. Подросток сознался в содеянном и был задержан.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 20.12.17

Шок! Мать «сварила» в ванне 2-летнюю дочь. / ЧП в новой Москве: школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры. / «Как будто вернулись в каменный век». Масштабный сбой касс парализовал работу магазинов и АЗС на Урале. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»