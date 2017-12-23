Пьяную авиадебоширку сняли с рейса в Новосибирске

В аэропорту Новосибирска полицейские сняли с рейса пьяную дебоширку, сообщается на сайте МВД России.

Инцидент произошел на борту самолета, который выполнял рейс Екатеринбург – Новосибирск – Хабаровск. Пьяная женщина игнорировала просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту, устроила конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и нецензурно ругалась. «Подобное поведение представляло опасность для остальных пассажиров и ставило под угрозу продолжение полета», – отмечается в сообщении. В результате нарушительнице правопорядка было отказано в перелете.

Полицейские доставили женщину в дежурную часть в аэропорту Толмачево и составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». В настоящее время правоохранители проверяют поведение авиадебоширки на наличие в ее действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям составлять «черные списки» авиадебоширов и отказывать им в продаже билетов. Соответствующие поправки внесены в Воздушный и Гражданский кодексы, а также в КОАП. В настоящее время в отношении хулиганов на борту чаще всего возбуждают не уголовные дела, а применяют административную ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Максимальный штраф за подобные деяния составляет 2,5 тысячи рублей. Однако Минтранс подготовил законопроект об увеличении штрафа до 30-50 тысяч рублей и введении альтернативного наказания в виде ареста на 15 суток. К тому же за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна предлагается наказывать штрафными санкциями в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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