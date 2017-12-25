Начальник Смоленской таможни попал под арест за крупную взятку

Начальник Смоленской таможни попал под уголовное дело и арест по подозрению в получении крупной взятки, сообщает следственное управление СК РФ по Смоленской области.

По данным ведомства, таможеннику вменяют в вину получение взятки в виде имущества в особо крупном размере за содействие в предпринимательской деятельности, связанной с таможенным оформлением грузов (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Еще одним фигурантом расследования стал заместитель начальника отдела таможенного оформления. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из регионального УФСБ РФ. Другие подробности не приводятся.

По ходатайству следствия суд избрал начальнику таможни меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.

Согласно информации на сайте Смоленской таможни, ведомство возглавляет Иосиф Лужинский.

Смоленск, служба информации РИА «Новый День»

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