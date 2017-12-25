Под Томском парень и девушка разбились об лед во время прыжка на тарзанке

В городе Северске Томской области два человека попали в реанимацию после прыжка на тарзанке. Веревка оказалась очень длинной и экстремалы упали на лед. Возбуждено уголовно дело.

Инцидент произошел 24 декабря на реке Томь. Видео страшного прыжка опубликовали в социальных сетях. В ролике пара прыгает в тандеме с высоты около 10 метров. Через пару секунд молодые люди приземляются на лед и лежат без сознания.

Вероятно, веревка оказалась слишком длинной, что и привело к трагедии. По словам медиков, экстремалы сейчас находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

В пресс-службе областного управления СКР отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Организаторам экстремальных прыжков грозит до двух лет лишения свободы.

Томск, Зоя Осколкова

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