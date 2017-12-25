Автобус протаранил мечеть в центре Казани

В Казани рейсовый автобус врезался в здание мечети. Авария произошла сегодня днем в центре города на улице Тукая. Автобуса маршрута №68 въехал в двери Султановской мечети. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

«На Тукая возле Колхозного рынка автобус припарковался прямо в мечеть», – говорится в сообщении в паблике «ВКазани поймут». В результате аварии никто не пострадал, передают местные СМИ. Автобус был пустой, в нем находились лишь водитель и кондуктор, сообщили в ГИБДД по городу.

По предварительным данным, наперерез автобусу выехала иномарка, водитель попытался избежать столкновения и протаранил двери мечети, сообщает tatarstan24.tv. Легковушка с места ДТП скрылась.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

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