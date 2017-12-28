Во Вьетнаме утонул российский турист

Гражданин России погиб в море у побережья Вьетнама. По данным спасательных служб, турист пошел купаться, несмотря на штормовое предупреждение.

Инцидент произошел 27 декабря неподалеку от города Нячанг. 33-летний россиянин и его приятели плавали в море среди огромных волн. Мужчин отнесло от берега на 100 метров, вернуться самостоятельно они не смогли.

Спасателям удалось оказать помощь трем туристам, четвертый утонул. Его тело нашли лишь несколько часов спустя.

В этот день сотрудники спасательной службы неоднократно предупреждали о сильном волнении моря, передает VN Express.

Нячанг, Зоя Осколкова

Нячанг. Другие новости 28.12.17

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