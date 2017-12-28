В Забайкалье задержали контрабандиста за вывоз в Китай почти 500 лап медведей

Житель Забайкальского края пытался вывезти контрабандой в Китай почти 500 медвежьих лап и десятки частей голов лосей. Это самая крупная партия дериватов животных, изъятая за последние годы, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Контрабандиста задержали в сотрудники ФСБ и МВД, передает РИА «Новости». В его автомобиле обнаружили 468 медвежьих лап и 37 лицевых частей лосиных голов. Законность добычи мужчина подтвердить не смог. Предположительно, части животных он хотел продать гражданам КНР. Медвежьи лапы – популярный ингредиент в восточной медицине.

Общий вес дериватов – более 800 кг, они были упакованы в мешки из синтетического материала. Отмечается, что для добычи такого количества медвежьих лап и голов лосей браконьеры лишили жизни более 150 животных.

В настоящее время решается вопрос о привлечении владельца изъятых предметов к уголовной ответственности по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных».

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 28.12.17

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