Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге возросло

Число пострадавших при взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге возросло до 18 человек.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. По данным Следственного комитета, мощность самодельного взрывного устройства составлял 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи возбудили дело по статье «покушение на убийство двух и более человек общеопасным способом».

Утром 28 декабря президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Сначала сообщалось о 14 пострадавших. Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина рассказала, что за медицинской помощью обратились еще четверо. После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы.

Всего на сегодняшний день в больницах остаются 9 пострадавших.

Санкт-Петербург, Игорь Юров

Санкт-Петербург. Другие новости 29.12.17

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