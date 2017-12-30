Версия теракта в Санкт-Петербурге подтвердилась

Ответственность за взрыв в магазине в Петербурге взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Как уже сообщал «Новый День», взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. По данным Следственного комитета, мощность самодельного взрывного устройства составлял 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. Следователи возбудили дело по статье «покушение на убийство двух и более человек общеопасным способом».

Утром 28 декабря президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность радикальных организаций, сообщила: в СМИ джихадистов появилась информация об ответственности за взрыв в «Перекрестке» ИГ (запрещена в России).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.12.17

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