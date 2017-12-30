Задержан организатор теракта в магазине Санкт-Петербурга

ФСБ задержала организатора и исполнителя теракта в магазине Санкт-Петербурга.

Как уже сообщал «Новый День», взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером 27 декабря. По данным Следственного комитета, мощность самодельного взрывного устройства составлял 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 18 человек. Следователи возбудили дело по статье «покушение на убийство двух и более человек общеопасным способом».

Утром 28 декабря президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Сегодня стало известно, что ответственность за взрыв в магазине в Петербурге взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

«ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина «Перекресток» в городе Санкт-Петербурге», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Задержанного передали сотрудникам Следственный комитет России, его имя и возраст не разглашаются.





Москва, Игорь Юров

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