В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу у Красной площади

В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу недалеко от Красной площади.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера вечером в ресторан Wine & Crab. 26-летний мужчина расстрелял из травматического пистолета бывшую подругу и ее спутника. 23-летняя девушка и 29-лтений мужчина доставлены в НИИ имени Склифасовского в тяжелом состоянии. Стрелок с места происшествия скрылся.

Сотрудники полиции задержали его сегодня 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе. «В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, сотрудники полиции передали его медикам для оказания помощи», – сообщили в МВД.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.17

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