В Оренбургской области семь человек угорели насмерть

В Оренбургской области найдены тела семи человек, в том числе троих детей. По факту их гибели возбуждено уголовное дело. Вероятно, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.
Тела обнаружили в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района вечером 1 января. За праздничным столом находились трое мужчин, женщина и ее трое детей 5, 6 и 16 лет. В настоящее время их личности устанавливаются.
«Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем, угарный газ наполнил помещение. Возможно, также неисправность печного отопления привела к трагедии», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Следователи выясняют причины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.
Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»
Оренбург. Другие новости 02.01.18
«Государства больше нет»: на Украине призвали объединяться в народные отряды по месту жительства. / Во время беспорядков в Иране погибло 12 человек. / Праздник с дымком: режим НМУ в Челябинске продлили на два дня. Читать дальше
© 2018, РИА «Новый День»