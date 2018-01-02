В Оренбургской области семь человек угорели насмерть

В Оренбургской области найдены тела семи человек, в том числе троих детей. По факту их гибели возбуждено уголовное дело. Вероятно, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.

Тела обнаружили в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района вечером 1 января. За праздничным столом находились трое мужчин, женщина и ее трое детей 5, 6 и 16 лет. В настоящее время их личности устанавливаются.

«Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем, угарный газ наполнил помещение. Возможно, также неисправность печного отопления привела к трагедии», – сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Следователи выясняют причины произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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