Трагедия в Перу: автобус упал в пропасть на «Повороте дьявола», погибли почти 50 человек

В Перу пассажирский автобус упал в пропасть с высоты 100 метров. Страшная авария унесла жизни 48 человек, передают местные СМИ. Трагедия произошла в 70 км от перуанской столицы Лимы на «Повороте дьявола» – участке серпантина вдоль морского побережья. Трасса, на которой произошла авария, считается одной из самых опасных в стране.

По информации газеты Comercio, автобус, следовавший в Лиму из города Уачо, расположенном в 130 км от столицы, рухнул с обрыва в пропасть в районе Пасамайо после столкновения с фурой.

Всего в автобусе находилось 55 пассажиров, уточняет агентство Andina со ссылкой на полицию. В результате ДТП, по последним данным, 48 человек погибли, еще семеро пострадали. При этом 12 тел погибших спасатели нашли в море. В поисково-спасательных работах, которые осложнены начавшимся приливом, задействован вертолет.

Грузовик, предположительно, врезался в автобус сзади. Предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя ехали с превышением скорости, сообщил министр транспорта и связи Перу Бруно Джуффра в своем твиттере.

Полиция уже начала расследование причин ДТП, передает BBC. По ее предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением после столкновения с другим транспортным средством.

Лима, служба информации РИА «Новый День»

Лима. Другие новости 03.01.18

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