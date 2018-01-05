Роструд и СКР выясняют причины пожара на новосибирской фабрике с гибелью 10 человек

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, на котором погибли 10 человек. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Пожар произошел в помещений обувной фабрики в Искитимском районе.

По версии следствия, утром 4 января произошло возгорание помещений обувной фабрики, расположенных по улице Советская в поселке Чернореченский. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. В помещениях фабрики производили и хранили резиновую обувь, а также сопутствующих материалы для ее изготовления.

После локализации возгорания и задымления к осмотру приступит следственно-оперативная группа, состоящая из следователей по особо важным делам и следователей-криминалистов регионального следственного управления. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области лично возглавить работу следственной группы и проведение всех необходимых следственных действий на месте пожара на обувной фабрике.

После проведения осмотра места происшествия и назначения соответствующей пожаро-технической экспертизы будет установлена причина возгорания. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие возгоранию и гибели лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Расследованием случившегося также займется Роструд. Ведомство организовало собственную проверку. «В связи с крупным пожаром в Новосибирской области, в котором погибли 10 работников ООО «Обувь-НСК», Роструд приступил к расследованию несчастного случая на производстве и проверке работодателя. По имеющейся информации, среди погибших граждане Китая, Кыргызстана и России. На место происшествия вылетели представители Роструда. Для выяснения обстоятельств случившегося организовано взаимодействие с МИД России, МЧС и следственными органами», – приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Новосибирск, Иван Гридин

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