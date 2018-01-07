Пожар в якутской колонии: эвакуированы более 100 заключенных

В якутской колонии строгого режима №7 произошел крупный пожар. По данным МЧС, площадь возгорания составила почти 500 квадратных метров, потребовалась эвакуация заключенных.

По предварительным данным, возгорание в помещении для хранения личных вещей в двухэтажном общежитии произошло из-за короткого замыкания в электропроводке, передает РИА «Новости» на представителя регионального главка МЧС. Огонь распространился на 480 квадратных метров. В результате были повреждена крыша, первый и второй этажи здания.

На ликвидацию пожара потребовалось почти 2,5 часа. О пострадавших не сообщается. Известно, что более 120 заключенных были эвакуированы в другие отряды.

Якутск, Светлана Антонова

Якутск. Другие новости 07.01.18

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