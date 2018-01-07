В пригороде Стокгольма возле метро произошел взрыв, есть пострадавшие

Сегодня в пригороде Стокгольма в тоннеле возле станции метро Varby Gard в коммуне Худдинге произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадали несколько человек, передает РБК со ссылкой на шведские СМИ.

Сообщается, что взрывное устройство сработало в момент, когда в руки его взял мужчина. В настоящий момент он серьезно ранен, рассказали полицейские. Телеканал SVT уточняет, что пострадавшему мужчине было около 60 лет. Вместе с ним, по информации канала, ранения в результате взрыва также получила женщина 45 лет. В момент происшествия она находилась рядом.

В настоящее время у Varby Gard работают полицейские, саперы, пожарные и медики. Остальные обстоятельства случившегося уточняются. По предварительным данным, речь о теракте не идет.

Стокгольм, Светлана Антонова

Стокгольм. Другие новости 07.01.18

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