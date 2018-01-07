ЧП на Эльбрусе: с горы сорвался альпинист из Астрахани

Сегодня днем на горе Эльбрус в районе скал Пастухова в Кабардино-Балкарии произошло ЧП. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, с высоты 4 900 метров сорвался турист из Астрахани.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 12:54. На поиск туриста выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 6-ти человек личного состава и 2-х единиц техники.

Подробности происшествия устанавливаются.

Нальчик, Служба информации РИА «Новый День»

Нальчик. Другие новости 07.01.18

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