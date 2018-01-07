Сорвавшийся с Эльбруса альпинист обнаружен живым

На Эльбрусе спасатели обнаружили живым сорвавшегося с высоты 4 900 альпиниста. По уточненной информации МЧС, пострадавшим оказался житель Краснодара. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

«По состоянию на 15 часов 55 минут поисково-спасательные работы полностью завершены. В районе скал Пастухова спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда нашли ранее пострадавшего туриста, спустили на поляну Азау и передали скорой медицинской помощи. По уточненной информации, турист из города Краснодара предположительно получил черепно-мозговую травму, находится в сознании», – говорится в сообщении кабардино-балкарского управления МЧС.

Нальчик, Служба информации РИА «Новый День»

Нальчик. Другие новости 07.01.18

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