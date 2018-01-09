Легковушка протаранила фуру в Кузбассе: погибли 5 человек

В Кузбассе в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 5 человек, в том числе ребенок, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Страшная авария произошла накануне вечером около 23:20 на 177-м километре трассы Кузбасс – Алтай в Гурьевском районе Кемеровской области. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed уснул за рулем, выехал на встречку, где врезался в грузовик Volvo. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легковушки, среди жертв – 10-летний мальчик.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту аварии.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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