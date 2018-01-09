В Тюмени задержали поджигателя 9-этажки

В Тюмени по подозрению в поджоге квартиры в жилом 9-этажном доме полицейские задержали мужчину. В результате пожара без жилья временно остались 160 человек, сообщает «Интерфакс». пожар произошел вечером 8 января. К моменту прибытия на место ЧП пожарных горел утеплитель дома на торце здания с первого по седьмой этаж. Общая площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, пожар произошел в одной из квартир дома № 4 по улице Олимпийской. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст.167 УК РФ).

Фото: СУ СКР по Тюменской области

По версии следствия, вечером 08 января неизвестный поджег одну из квартир. В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Кроме того, в ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается.

Все жильцы дома были эвакуированы. Они разместились у родственников и в гостиницах. Следователи осматривают место происшествия и выясняют причины произошедшего. Также на месте пожара побывало руководство следственного управления. Ход расследования и выяснение причин произошедшего находятся на особом контроле руководителя управления. Расследование уголовного дела продолжается.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 09.01.18

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