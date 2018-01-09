В Кузбассе трансвестит под видом гадалки вымогал у женщины вещи

В Кемеровской области полицейские задержали мужчину, который вымогал у местной жительницы ценные вещи. Преступник переодевался в гадалку и угрожал клиентке порчей.

Жительница поселка Инского познакомилась с девушкой Маргаритой пару месяцев назад. Доверчивая женщина впускала гадалку в свой дом и за услуги расплачивалась мелкими бытовыми приборами и принадлежностями. Однажды Рита потребовала в качестве вознаграждения ноутбук стоимостью 40 тысяч рублей. Клиентка отказалась. Тогда гадалка пригрозила навести смертельную порчу на 4-летнего сына женщины, мальчик в этот момент закашлялся, мать испугалась и отдала дорогостоящий гаджет мошеннице. Позже женщина обратилась в правоохранительные органы.

«Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую. Ею оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное мошенничество. Стражи порядка изъяли у него все похищенное», – сообщает пресс-служба МВД.

В отношении гадалки-трансвестита возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Кемерово, Служба информации РИА «Новый День»

Кемерово. Другие новости 09.01.18

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