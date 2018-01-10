Двухлетняя девочка насмерть замерзла в Оренбуржье, пока мать ходила по гостям

В Оренбургской области следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Ребенок насмерть замерз во дворе дома после того, как мать оставила малышку без присмотра и ушла к соседям.

По информации регионального управления СКР, тело девочки со следами обморожения было обнаружено 5 января во дворе частного жилого дома в городе Сорочинске. Экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стало общее переохлаждение.

Следователи установили, что мать оставила двоих детей 2 и 5 лет дома без присмотра и ушла к соседям на полтора часа. За время ее отсутствия дочь вышла на улицу без верхней одежды и насмерть замерзла. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему). В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям родителей погибшего ребенка.

Оренбург, служба информации РИА «Новый День»

Оренбург. Другие новости 10.01.18

Леопард чуть не растерзал ребенка в зоопарке в Приморье. Прокуратура начала проверку зверинца. / Замело, нет света, транспорт встал. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС. / «Реформа» армии: в Ленобласти солдаты превратились в бесплатных рабов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»