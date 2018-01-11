В пожаре в иркутском поселке погибли два маленьких мальчика

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей во время пожара в частном доме в Шелеховском районе, сообщают СМИ. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, сотрудники следственного отдела по Шелеховскому району проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В ведомстве уточнили, что пожар произошел днем 10 января в поселке Большой Луг. При разборе завалов спасатели обнаружили в кухне на полу тела двоих детей, 2013 и 2016 годов рождения. Следователи установили, что за несколько минут до происшествия мать на непродолжительное время отлучилась за водой. Вернувшись обратно, женщина увидела клубы дыма из-под кровли жилого строения. «Отец в это время находился на работе. Семья, в которой воспитывались несовершеннолетние, на учете в ПДН не состоит, характеризуется положительно», – рассказали в следственном управлении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Причины возгорания устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Тела мальчиков направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Иркутск, Иван Гридин

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