Снова лоб в лоб! В двух страшных ДТП в Сибири погибли 10 человек, в том числе двое детей

В Новосибирской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили в региональном полицейском главке.

По данным ведомства, серьезная авария произошла сегодня около 10:30 по местному времени в Черепановском районе на 111-м километре трассы Новосибирск – Барнаул. Водитель автомобиля «Тойота Опа» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Хонда Стрим».

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.

Еще одна крупная авария с человеческими жертвами произошла вчера вечером в соседнем Красноярском крае на 30 км трассы Красноярск – Енисейск. Ее жертвами стали 4 человека, в том числе двое детей. Водитель автомобиля «Лифан» превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Нива Шевроле». В результате аварии погибли 35-летний водитель отечественного авто и двое находившихся в нем детей 5 и 11 лет, а также 30-летняя пассажирка иномарки. 36-летний водитель «китайца» доставлен в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото здесь и далее ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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