В Кирове групповуха за рулем закончилась тройным ДТП

В Кирове случилось незаурядное тройное ДТП. Авария произошла в момент группового секса в салоне иномарки. В результате ДТП пострадали два человека. ЧП случилось вечером 10 января. Полицейские установили, что выпившие молодые люди решили устроить гонки по Октябрьскому проспекту Кирова. После поездки двое мужчин склонили свою спутницу к половой близости, в результате чего водитель отвлекся, и машина съехала с дороги и врезалась в сугроб.

Водитель следовавшего позади автомобиля не смог избежать столкновения. После удара в него врезался третий автомобиль, сообщает РЕН ТВ. На место ЧП прибыли представители оперативных служб. Двоих пассажиров иномарки доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. Молодых людей задержали патрульные, находившиеся в тот момент в нескольких сотнях метров от места происшествия. По предварительным данным, водителю кроме лишения прав может угрожать реальный срок за нанесение вреда имуществу и создание потенциально опасной аварийной ситуации.

Киров, Иван Гридин

Киров. Другие новости 11.01.18

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