В Новосибирске ураганный ветер срывает крыши с домов и сносит новогодние ели, есть жертвы

На Новосибирск обрушился шторм. Ураганный ветер повредил кровлю на нескольких зданиях, а также стал причиной отключений электричества, не только в городе, но и в области. В результате разгула стихии погиб местный житель. Неблагоприятный метеорологический прогноз сохраняется и сегодня, в связи с чем спасатели посоветовали гражданам не выходить на улицу без особой необходимости.

Штормовое предупреждение на 11-12 января вышло еще в начале недели. По данным синоптиков, на область обрушился ветер силой до 25 метров в секунду, что относится к категории сильного шторма по шкале Бофорта. Неблагоприятный прогноз оправдался, сообщается на сайте управления МЧС по Новосибирской области.

Трагедия произошла на улице Фабричной в Новосибирске, часть крыши оторвалась и рухнула на проезжавший автомобиль. 24 летний мужчина, управлявший машиной, скончался на месте. СКР проводит проверку по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», пишет Сибкрай.ru. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Фото: НГС.Новости

Ветер сорвал кровли в селе Большие Луки Баганского района и на здании средней общеобразовательной школы в селе Шарчино Сузунского района. Кроме того, снесло часть крыши с жилого дома на улице Кирова в областном центре. По данным спасателей, никто не пострадал, однако оказался разрушен дымоход.

Накануне вечером на площади Маркса в Новосибирске ветром снесло новогоднюю ель. Как отметили в муниципальной аварийно-спасательной службе, при этом происшествии никто не пострадал. По словам очевидцев, елка лежала на земле и утром 12 января.

Ураган стал причиной масштабных отключений электроэнергии. В ряде районов области (Колыванском, Тогучинском, Новосибирском, Убинском, Чулымском, Ордынском, Краснозерском, Сузунском, Венгеровским, Искитимском, Караскукском, Маслянинском, Кочковском, Купинском) свет выключался кратковременно. В Новосибирске без электричества остаются 883 частных дома в Дзержинском, Кировском и Ленинском районах. Аварийные бригады работают до восстановления электроснабжения. Также без горячей воды остались 94 объекта, без отопления 108 объектов, сообщается на сайте мэрии.

Штормовой ветер помешал и дорожному сообщению. Специалисты МЧС вызволили из снежного плена рыбаков на озере Чаны в Купинском районе. Три человека застряли в нежном заносе, эвакуировать автомобиль пришлось с помощью спецтехники. Из-за непогоды ночью вводили ограничения движения по федеральным трассам. Дороги Р-256 «Сибирь» и Р-256 «Чуйский тракт» и Северный обход были закрыты для проезда междугородних автобусов и грузовиков. Утром ограничения были сняты.

В МЧС предупредили, что неблагоприятный метеорологический прогноз сохраняется и на 12 января. Ожидается мокрый снег, метели, гололедные явления, ветер западный 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, похолодание. Спасатели рекомендуют не выходить на улицу или не выезжать за пределы населенных пунктов без особой нужды.

На территории области организованы и готовы к работе 154 пункта обогрева и питания. Силы и средства МЧС России, полиции, дорожных и аварийных служб Новосибирской области функционируют в режиме повышенной готовности и готовы к реагированию и оказанию помощи.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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