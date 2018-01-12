«Приземлилась в сугроб и родила»: омичка выпала из окна роддома, ведется проверка

Следователи в Омске выясняют обстоятельства падения 20-летней роженицы из окна родильного дома №2, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел накануне около 16:00. Женщина выпала из окна второго этажа роддома будучи беременной, но осталась жива, получив незначительную травму. По данным из соцсетей, она упала в сугроб, что спасло ее и ребенка от тяжелых травм. Сразу после происшествия у женщины приняли роды. В СКР отметили, что новорожденный здоров, жизни ребенка и матери ничего не угрожает.

По факту инцидент ведется доследственная проверка. Следователи выясняют все обстоятельства и причины случившегося. СМИ отмечают, что у женщины есть муж, сама она из благополучной семьи. В момент происшествия роженица находилась в палате одна.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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