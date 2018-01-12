В Удмуртии педофил ездил по родственникам и насиловал их детей

24-летнего жителя Удмуртии обвиняют в насилии над детьми. Мужчина ездил в гости к дальним родственникам и надругался над тремя девочками в возрасте четырех, пяти и девяти лет.

По данным следствия, молодой человек совершил преступления в отношении малолетних в период с 2012 по 2017 годы. Он приезжал в гости к родственникам, которые проживали в Ижевске, Чайковском и Воткинском районе. Во время визита злоумышленник насиловал детей, записывал свои действия на видео, а затем показывал эти ролики другим жертвам.

Изобличить преступника удалось благодаря показаниям одной из пострадавших. По результатам экспертизы специалисты выявили у мужчины психическое заболевание в виде педофилии, сообщает республиканское управление СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Максимальное наказание за подобные преступления составляет до 20 лет лишения свободы.

Ижевск, Служба информации РИА «Новый День»

Ижевск. Другие новости 12.01.18

В Петербурге водитель избил подростка за снежок, попавший в машину. / Минсельхоз открестился от желания повысить цены на коньяк. / Екатеринбуржец отсудил 62 тысячи рублей за бракованное кольцо с бриллиантами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»