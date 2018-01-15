В Тюмени организована проверка в связи с высадкой на мороз девочки-«зайца»

В Тюмени организована доследственная проверка по факту высадки 15-летней девочки из рейсового автобуса на мороз. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, проверка организована на основе информации, опубликованной в СМИ.

Журналисты рассказали, что днем 12 января у ехавшей к бабушке девочки, оказалось недостаточно денег для оплаты проезда в автобусе № 55. В связи с этим кондуктор высадила ребенка на ближайшей остановке. При этом на улице в течение дня наблюдалась низкая температура воздуха (около -20 градусов).

По данному факту сотрудники следственных органов СКР по Тюменской области организовали процессуальную проверку. Они проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что оказавшись на улице, девочка не растерялась и попросила помощи у прохожих. Они добавили ей на проезд, и девочка благополучно добралась до бабушки.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 15.01.18

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