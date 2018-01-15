СКР проверит пост в соцсетях о гибели четырех младенцев в новгородском роддоме

Управление Следственного комитета по Новгородской области проводит доследственную проверку сообщения о гибели новорожденных в больнице Великого Новгорода.

Информация о смерти четырех младенцев появилась в социальных сетях 11 января. Пользователь написал, что дети скончались в роддоме №2 от неизвестной инфекции в начале декабря, якобы об этом он узнал на новгородском «Форуме Умных Людей», пишет местный портал «ВНовгороде.ру».

Журналисты обратились за комментарием к главному акушеру-гинекологу Валерию Мишекурину. «Такого точно не было», – заявил медик.

В пресс-службе СКР отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Великий Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

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