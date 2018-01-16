Автобус с журналистами разбился в Бурятии, есть раненые

В Бурятии попал в ДТП микроавтобус республиканского правительства с журналистами, ехавшими освещать поездку главы региона Алексея Цыденова, пострадали несколько человек.

Авария произошла сегодня утром в Заиграевском районе региона. Журналисты направлялись в Заиграево на открытие новой школы и котельной, участие в котором, как ожидалось, должен был принять глава Бурятии, сообщает издание «Байкал-Daily». Микроавтобус перевозил сотрудников телекомпаний «АТВ», «Тивиком» и ГТРК «Бурятия». Сам глава региона направлялся на мероприятие в отдельной машине.

По информации журналистов, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге и слетел с дороги в кювет. Сейчас репортеры ждут скорую помощь, сообщает ИА «Байкал АТВ».

Фото – baikal-atv.ru.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

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