Хирурги пойдут под следствие за смерть пациентки из-за забытой в ее теле салфетки

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после смерти пациентки больницы из-за салфетки, оставленной в животе после операции, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 10 февраля прошлого года в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи доставили 56-летнюю женщину, где ее впоследствии прооперировали. 2 марта пациентку выписали из больницы, после чего она вернулась домой в Хабаровский край. Однако из-за возникших осложнений женщина вновь оказалась в больнице и 17 мая скончалась в одном из краевых медучреждений.

Согласно выводам патологоанатомического исследования, женщина умерла из-за оставленной марлевой салфетки в верхних отделах желудочно-кишечного тракта во время проведения операции в Краснодаре. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. «Действиям медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь потерпевшей, будет дана соответствующая правовая оценка», – говорится в сообщении ГСУ СКР по Краснодарскому краю.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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