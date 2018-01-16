Суд вновь рассмотрит дело избившего полицейского сына мэра Махачкалы

Дело сына махачкалинского мэра Бадрудина Мусаева направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Оправдательный приговор, вынесенный ранее, отменил Верховный суд Дагестана.

Бадрудин Мусаев попал под следствие в мае 2016 года. Он отказался предъявить документы по требованию правоохранителей, начал угрожать и несколько раз ударил полицейского, а затем скрылся с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК «Оскорблении представителя власти». Расследование несколько раз закрывали и возобновляли.

Осенью прошлого года Советский районный суд Махачкалы оправдал Мусаева по всем пунктам обвинения. При этом прокурор просил приговорить сына градоначальника к пяти годам колонии общего режима.

На заседании Верховного суда Мусаев не присутствовал. По словам его адвокатов, он находится на лечении в Москве. Впрочем, никаких подтверждающих это документов защитники предъявить судье не смогли.

Махачкала, Служба информации РИА «Новый День»

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