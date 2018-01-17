В ростовской многоэтажке вспыхнул пожар после взрыва газа В результате ЧП погиб один человек

В Ростове-на-Дону в результате взрыва газа в десятиэтажном жилом доме и вспыхнувшего впоследствии пожара погиб один человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Происшествие случилось около 6 часов утра в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по адресу: переулок Забайкальский, 5/4. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Из многоэтажки эвакуировали 50 жильцов, в том числе 15 детей. Людей разместили в расположенной рядом школе. Пожар потушили в 07:32. В ликвидации возгорания были задействованы 47 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. На месте обнаружен погибший человек. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ростов-на-Дону, служба информации РИА «Новый День»

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.01.18

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