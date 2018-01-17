Сибирячка-наркоманка выкинула двухлетнюю дочь с третьего этажа

На Алтае мать-наркоманка выбросила из окна свою двухлетнюю дочь. Ребенок по счастливой случайности не пострадал. В отношении матери девочки возбуждено уголовное дело.

Вопиющий случай произошел сегодня ночью в городе Рубцовске. По данным регионального управления Следственного комитета, 26-летняя женщина, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, выбросила свою дочь из окна третьего этажа. Малышка упала на козырек подъезда, не получив никаких травм.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребенка). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы, которыми руководствовалась мать девочки. Также решается вопрос о дальнейшем месте жительства детей подозреваемой.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 17.01.18

За резню в пермской школе ответят чиновники. / В Екатеринбурге мужчина выкинул кота с 13 этажа, животное погибло на месте. / Шок! Пьяная и раздетая пятилетняя девочка бродила по Омску. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»