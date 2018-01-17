Якутский врач избивал пациентку и угрожал ей тюрьмой

В Якутии разразился медицинский скандал. Заведующий больницей избил пациентку, которая пришла снимать побои. Медик угрожал женщине и распускал кулаки, все это попало на видео. В результате инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Конфликт произошел в Золотинской участковой больнице Нерюнгринского района. В Министерстве здравоохранения Якутии подтвердили факт избиения, пишет «Якутск.ру». «Данный случай мы характеризуем как вопиющий. Врач, применивший силу в отношении пациента, уволен», – сообщили в ведомстве.

По некоторым данным, участники конфликта были знакомы и повздорили на новогодней дискотеке 31 декабря. Мужчина ударил женщину, и она на следующий день пришла в больницу снимать побои, где и застала своего обидчика, который занимает должность заведующего медицинским учреждением.

Доктор вновь применил насилие в отношении пациентки, а также угрожал ей тюрьмой. «Потому что много свидетелей и они докажут, что ты сама напала», – заявил врач. Видео происшествия сделал очевидец, а депутат местного райсовета выложил ролик в интернет.

Прокуратура Нерюнгри начала проверку по данному факту. «В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, по результатам решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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